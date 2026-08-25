La música pierde a una de sus grandes figuras: muere Dolly Parton a los 80 años

Dolly Parton, una de las voces más emblemáticas de la música estadounidense, murió a los 80 años. La artista dejó un legado marcado por canciones como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You.

La noticia se conoció este martes 25 de agosto y fue comunicada por su sobrino, Brian Seaver, a través de un video publicado en Instagram. El hombre trabajó durante más de 20 años como jefe de seguridad de la cantante y aseguró que ella misma le había pedido que anunciara su fallecimiento cuando llegara el momento.

La muerte de Parton ocurre pocos días después de que la artista hablara sobre su estado de salud. El pasado viernes 21 de agosto, reconoció que durante el último año enfrentó distintas complicaciones.

En aquella oportunidad, la cantante explicó que había dejado en segundo plano algunos cuidados personales mientras acompañaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Sin embargo, sus declaraciones no parecían anticipar una despedida. Por el contrario, Parton manifestó sus intenciones de continuar trabajando.

“Todavía tengo tantas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando mientras pueda para ver cómo todo cobra vida”, señaló en ese entonces.

El mensaje de su sobrino

Tras confirmar la noticia, Brian Seaver compartió un emotivo mensaje para despedir a su tía. En el registro, aseguró sentir “un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza”.

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la han recibido Carl, sus padres y un sinfín de personas que la han seguido y anhelaban que se reuniera con ellos en los cielos”, expresó.

El jefe de seguridad también destacó la influencia que Parton tuvo durante décadas en la industria musical y en distintas generaciones de artistas.

Según afirmó, la cantante “también abrió puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Gracias a su ejemplo, creíamos que todo era posible”.

Seaver también recordó la presencia constante de Dolly Parton en la vida de sus seguidores.

“(Dolly) Siempre ha estado en su televisión, en sus tocadiscos, en sus CD y en la lista de reproducción de sus teléfonos móviles, convirtiéndose en parte de su familia, les gustara o no”, manifestó.

Finalmente, el sobrino de la artista cerró su despedida con una breve frase que resumió el cariño hacia quienes acompañaron a Parton durante su trayectoria: “ella siempre los querrá”.

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