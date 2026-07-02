El comentario sin filtro de Daniela Aránguiz a ex rostro de TV que está embarazada: «Traer un hijo al mundo a sufrir…»

Daniela Aránguiz volvió a generar controversia en la televisión luego de referirse al embarazo de Nidyan Fabregat. La panelista de «Sígueme» no ocultó su postura y cuestionó duramente la decisión de la modelo española de convertirse nuevamente en madre.

Durante el programa de TV+, la exesposa de Jorge «Mago» Valdivia explicó que sus críticas estaban basadas en la situación personal que la propia Fabregat había compartido públicamente en los últimos meses, cuando relató las dificultades económicas y familiares que enfrentaba.

Daniela Aránguiz arremete contra Nidyan Fabregat tras anunciar su embarazo

«Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino», sostuvo Aránguiz.

Luego recordó las publicaciones que realizó la ex chica reality, donde mostraba el complejo momento que atravesaba.

«Si hace un par de meses atrás no tenía dónde irse y lo estoy diciendo por las mismas imágenes que ella publicó. O sea, si ella misma dice ‘no tengo dónde ir’ y muestra una realidad tan dura para una mamá, porque a mí me llegó en el fondo de mi corazón», comentó.

Más adelante, la panelista endureció aún más su discurso al hablar sobre la responsabilidad de la maternidad y la planificación familiar.

«A todas las mujeres regalan anticonceptivo. Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir (…) La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone», afirmó.

Pese a la dureza de sus palabras, Aránguiz aseguró que espera que tanto el bebé como Fabregat puedan salir adelante. Sin embargo, insistió en su crítica y cerró con una última reflexión.

«Si tú vas a traer un hijo a sufrir y en las condiciones que ella tenía durmiendo a su otra hija, estamos hablando de una mujer totalmente inconsciente», concluyó la panelista.

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