Youtuber pierde la paciencia y lanza duro descargo contra Latife Soto tras fallidas predicciones: «Basta, cómo tan engrupida…»

El Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la consagración de España, que venció por la cuenta mínima a Argentina y levantó el trofeo tras imponerse por 1-0 en la gran final.

Una vez terminado el campeonato, el youtuber chileno Analisheet utilizó sus redes sociales para apuntar contra la tarotista Latife Soto. El creador de contenido recordó que la denominada «Brujita» realizó distintas predicciones sobre el torneo, pero ninguna terminó cumpliéndose.

En un comienzo, Soto aseguró que Portugal sería el campeón del mundo. Sin embargo, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo quedó eliminado en los octavos de final justamente ante España.

Más adelante, la tarotista cambió su pronóstico y afirmó que Argentina sería la selección que se quedaría con la Copa del Mundo. Finalmente, ese escenario tampoco ocurrió, ya que el elenco español terminó imponiéndose en la definición.

El duro descargo de Analisheet contra Latife Soto

Tras el pitazo final, Analisheet publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó con fuerza las predicciones de la tarotista.

«Acaba de terminar la final del Mundial y estos eventos son tremendos para desenmascarar chantas espirituales y falsos videntes».

Luego, el influencer agregó: «Nuestra reina Latife Soto, que como buena reina de la caca se equivocó de nuevo, ya que dijo que ganaba Argentina».

Finalmente, cerró sus críticas con otra dura reflexión: «En todo caso no es para nadie una sorpresa que se equivoque esta mina. Si es una falsa vidente, obvio, va a ser una predicción falsa. Lo que llama la atención es que dijo que hay entidades que protegen a los jugadores. Basta hue… cómo tan engrupida».

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