«Vamos a sentir dos…»: Latife Soto utiliza nueva herramienta y entrega predicción sobre posibles temblores para nuestro país

Luego de corregir su fallida predicción sobre el campeón del Mundial 2026, Latife Soto volvió a instalar la polémica con un nuevo anuncio. Esta vez, la tarotista y guía espiritual participó en el programa La Hora de Jugar de Mega, donde habló sobre un eventual sismo que afectaría a Chile.

Durante el espacio, Soto mostró unas «varillas de la verdad», un instrumento que, según explicó, permite medir energías y responder preguntas. De acuerdo con su interpretación, cuando las varillas se cruzan, la respuesta es afirmativa y, cuando se separan, significa un no.

Fue entonces cuando Francisco «Chapu» Puelles quiso poner a prueba el método y lanzó una consulta que captó la atención del estudio.

La nueva predicción de Latife Soto

«¿Se nos viene un movimiento en Chile? ¿Un sismo fuerte?», preguntó.

Latife dirigió la interrogante hacia las varillas y estas marcaron una respuesta afirmativa. Sin entregar una confirmación directa, comentó: «Ahí ustedes solitos sus respuestas. Yo no digo nada».

Sin conformarse con eso, el ex calle 7 insistió y quiso saber si el supuesto movimiento podría superar una magnitud de 8.

Tras observar las varillas, respondió: «Ellas están contestando, nosotros no estamos contestando nada».

Luego, la tarotista aseguró que, según este método, el evento no ocurriría durante julio y que estaría relacionado con una zona costera del sur del país.

Finalmente, Latife complementó la lectura utilizando cartas y entregó una nueva interpretación sobre lo que, según ella, ocurriría en el futuro.

«La primera carta está diciendo que en nuestro país vamos a sentir dos sismos más o menos fuertes. Uno sería consecuencia de otro país como Perú, al norte, y el otro, del que hablé del sur», cerró en el programa de Mega.

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