¿Sin panorama? Santiago tendrá un fin de semana con actividades gratis para fanáticos de la cultura pop y la lectura

Quienes busquen un panorama diferente este fin de semana tendrán una alternativa en Patio Bellavista. El recinto realizará dos actividades gratuitas enfocadas en la cultura pop, el manga y la literatura, como parte de la celebración de sus 20 años.

La programación comenzará el viernes 10 de julio, con el lanzamiento de un Club de Lectura gratuito. La iniciativa debutará con el libro León, de Yoyo Salfate, y permitirá que los participantes no solo lean la obra, sino que también interactúen directamente con su autor durante un mes.

Los inscritos deberán contar con un ejemplar del libro y sumarse a un grupo de WhatsApp, donde podrán enviar preguntas que Salfate responderá semanalmente. La experiencia culminará con un encuentro presencial junto al escritor en Starbucks de Patio Bellavista.

Además, el club continuará realizándose todos los meses junto a Editorial Planeta, incorporando nuevos títulos y autores. Los asistentes también podrán acceder a descuentos en Starbucks y optar a premios entregados por la Biblioteca de Bellavista.

Conversatorios para los amantes del manga y la cultura pop

La agenda seguirá el sábado 11 de julio con dos conversatorios gratuitos que forman parte de las actividades de la exposición Archivo Digital Salo, muestra dedicada al patrimonio de una de las editoriales más emblemáticas de Chile.

A las 18:00 horas será el turno de Blue Lock, popular serie de manga escrita por Muneyuki Kaneshiro e ilustrada por Yusuke Nomura. La conversación estará a cargo de los creadores de contenido JapoAdictos y PatrullaRoja, reconocidos por su trabajo difundiendo el animé y el manga.

Más tarde, a las 20:00 horas, se desarrollará el conversatorio sobre Mitos y Leyendas, que reunirá a Javier Jadue, uno de los impulsores del histórico juego de cartas coleccionables chileno, junto al ilustrador y escritor Yoyo Salfate. Ambos compartirán historias, anécdotas y reflexionarán sobre el impacto que este fenómeno ha tenido en distintas generaciones.

Todas las actividades se realizarán en Patio Bellavista, en Providencia, y tendrán entrada liberada, aunque el Club de Lectura requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

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