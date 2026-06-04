Entregó fechas clave: Latife Soto impactó con preocupante predicción de sismos en Chile

Recientemente, en el programa La Hora de Jugar de Mega, Latife Soto volvió a referirse a la actividad sísmica en Chile y compartió nuevas predicciones relacionadas con posibles movimientos telúricos.

La tarotista fue consultada tras el fuerte temblor registrado la semana pasada en Calama, instancia en la que entregó su visión sobre lo que podría ocurrir durante las próximas semanas.

Latife Soto impactó con preocupante predicción de sismos en Chile

De partida, saltaron las alarmas, ya que Latife Soto advirtió: «Tenemos que estar atentos«.

Entrando más a detalle, vio en las cartas lo que podría pasar. Al respecto, entregó fechas clave: «Me sale como del día 3 al 7 (de junio), 3, 4, 7, podría venir otro movimiento según las cartas. No es que sea fijo, pero me está mostrando como esos numeritos», señaló.

Pero no solo eso, sino que también adelantó: «Junio va a ser un mes de muchos sismos«.

Respecto a los temblores, Latife Soto aseguró: «Yo sé que ustedes están acostumbrados, pero hay mucha gente que igual le tiene miedo«.

Sus compañeros en el estudio le preguntaron qué intensidad tendrán los sismos que se avecinan según la vidente. Su respuesta fue tajante: «Seis, seis cuatro, es como eso«.

Cabe recordar que Latife Soto es destacada generalmente por sus predicciones sobre los sismos.Incluso, le consultaron el mes pasado por la posibilidad de temblores.

En aquel momento, comentó: «Yo veo por las cartitas, al norte y al sur muy expuestos a movimientos sísmicos«.

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