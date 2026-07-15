Rostro de TV alza la voz tras ser despedido repentinamente de Canal 13: «Me hicieron la cama entre varios»

El regreso de Álvaro Ballero a la televisión con ¿Volverías con tu ex? 2 también volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más comentados de su carrera: su salida de Canal 13. Frente a los rumores que han circulado durante años, el exejecutivo decidió aclarar nuevamente lo ocurrido.

En conversación con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto, Ballero descartó que su desvinculación estuviera relacionada con denuncias por malos tratos hacia trabajadores del canal, como se ha especulado en distintas ocasiones.

«Lo de los malos tratos es mentira. A mí no me despidieron por eso, fue solo una denuncia que no terminó en nada. A mí me sacaron dos años después de eso. Ahora dicen que son tres denuncias, eso es falso», aseguró.

Sus declaraciones surgieron luego de que, tras reaparecer en televisión, resurgieran versiones que atribuían su salida de Canal 13 a supuestas denuncias internas.

La explicación que entregó sobre su despido

No es la primera vez que Ballero aborda este tema. En abril, durante una entrevista con Pamela Díaz en Sin Editar, ya había explicado cuál cree que fue la verdadera razón de su desvinculación, tras casi diez años en la estación, donde llegó a ocupar el cargo de gerente de marketing e innovación.

Consultado sobre el motivo de su salida, respondió de inmediato: «Por la intensidad».

Luego profundizó en su forma de trabajar y reconoció que solía actuar de manera muy frontal al momento de negociar.

«Yo siempre llegaba a negociar con ‘la pistola arriba de la mesa’. Tenía un proyecto de tanta plata, ¿lo quieres o lo dejas? Me saltaba todos los protocolos», recordó.

Según explicó, ese estilo le permitió obtener resultados durante varios años, pero terminó jugando en su contra cuando asumió un puesto con mayor exposición dentro de la empresa.

«Llega un minuto, cuando llegas a un cargo que es superpolítico, que ya las pasadas a llevar te las cobran», comentó.

Tras escuchar su relato, Pamela Díaz le dijo: «Y te las cobraron». Ballero no dudó en responder: «Sí po’, me hicieron la cama entre varios».

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