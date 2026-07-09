Lanzan delicada acusación contra Pamela Díaz: «No quiero creer que alguien pueda…»

Una delicada acusación salió a la luz durante la más reciente edición de Que te lo digo. En el programa de farándula aseguraron haber recibido un testimonio que vincula a Pamela Díaz con el supuesto abandono de una perrita, situación que, según indicaron, habría ocurrido tras el fin de su relación con Fernando Téllez.

Fue Sergio Rojas quien presentó la información al aire, afirmando que la persona que entregó el relato contaría con antecedentes para respaldar sus dichos.

«Nos acaba de llegar un dato de una piraña devoradora. La piraña tiene incluso material audiovisual y gráfico que respalda su historia», señaló el conductor.

Este fue el relato contra Pamela Díaz

Según lo expuesto en el espacio, la mascota fue encontrada en la comuna de Colina, a varios kilómetros del lugar donde, supuestamente, residía Pamela Díaz.

«Ella tenía una perrita a la que abandonó y fue a parar a Colina, bien lejos de la casa en la que ella vivía en el Algarrobos II», indicaba el testimonio leído en pantalla.

La persona que realizó la acusación aseguró que fue su asesora del hogar quien encontró al animal y decidió llevarlo a un veterinario. Allí, tras revisar el chip de identificación, habría aparecido el nombre de la animadora como propietaria.

«La contactaron y ella nunca fue a buscar a la perrita. Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy», agregaba el relato.

Tras escuchar la denuncia, Luis Sandoval comentó que no recordaba haber visto alguna búsqueda pública de la mascota.

«Estoy haciendo memoria como periodista farandulero. No recuerdo si Pamela Díaz en algún momento dijo: ‘Oye, se me extravió la perrita en Colina o Chicureo’. No recuerdo alguna campaña», expresó.

Fue entonces cuando Sergio Rojas respondió con una frase que encendió aún más la polémica. «Amigo, porque no se extravió, la botó».

Sandoval reaccionó de inmediato y manifestó su sorpresa ante la gravedad del relato. «¡No quiero creer que alguien pueda abandonar a su mascota! ¿Cómo alguien es capaz de dejarla botada?», dijo.

Desde el programa también afirmaron que enviaron el testimonio a Pamela Díaz para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, aseguraron que, hasta el momento de la emisión, no habían recibido una respuesta.

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