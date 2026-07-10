Tras fin de popular programa de Mega que duró 10 capítulos: Julio César Rodríguez reaccionó y entregó importante anuncio

La noche de este miércoles, Mega emitió el último episodio del primer ciclo de «El juicio de los ex», espacio que completó una temporada de diez capítulos y logró consolidar una buena audiencia pese a su horario de trasnoche.

Tras el cierre del programa, Julio César Rodríguez, quien estuvo a cargo de la conducción y además se desempeña como director creativo del canal, entregó un mensaje para despedir esta primera etapa. En sus palabras, también confirmó que el formato ya tiene asegurado su regreso.

El importante anuncio de Julio César Rodríguez

«Vamos a volver en un segundo ciclo, seguramente, más pronto de lo que creen», aseguró el animador, dejando abierta la puerta a una nueva temporada.

JC Rodríguez también aprovechó la instancia para valorar el trabajo realizado por el equipo y destacar el sello que, a su juicio, marcó la diferencia del programa.

«Sobre todo quiero agradecerles porque son diferentes y no estamos acostumbrados a la diferencia. Estamos acostumbrados a que en la televisión veamos siempre lo mismo», expresó.

Luego agregó: «Ustedes son distintos, se han ganado un espacio. También pueden opinar, pasarlo bien, divertirse, ir abriendo caminos».

El conductor también dedicó palabras a los ejecutivos de la estación por respaldar el proyecto. «Muchas gracias a los jefes de Mega que nos dieron la oportunidad de hacer esta locura, muchas gracias a todos los jefes de Mega que nos siguen dando la oportunidad de ir creando y de ir haciendo cosas nuevas y cosas buenas», comentó.

«Sé que el éxito en sintonía ha sido muy importante, que el éxito en poner los temas del reality ha sido muy importante, pero sobre todo que en tan poquito tiempo hicimos comunidad, y es muy muy relevante, así que gracias a toda esa comunidad», concluyó.

Desde Mega, en tanto, informaron que «El juicio de los ex» continuará próximamente a través de sus plataformas digitales, mientras se prepara el segundo ciclo anunciado por Rodríguez.

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