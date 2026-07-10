¡Alerta de panorama cultural! La exposición gratuita que transforma una sala en el interior de una casa

Si eres amante del arte o simplemente buscas un panorama diferente en Santiago, una nueva exposición propone mirar las obras desde una perspectiva poco habitual: la del hogar.

Se trata de «Colección CCU: Como en casa», una muestra que estará abierta al público hasta el 14 de agosto y que invita a reflexionar sobre la relación entre el arte y la vida cotidiana. La exhibición presenta doce piezas que, antes de llegar a la sala, fueron instaladas temporalmente en casas de familias de comunas como Macul, San Miguel, Las Condes, Providencia, Quilicura y La Florida.

Durante ese período, las obras convivieron con sus habitantes, formando parte de su rutina diaria. Además, cada familia recibió la visita del artista creador de la pieza para conversar sobre su significado. El proceso creativo y las distintas interpretaciones que surgieron a partir de la experiencia.

Una exposición que recrea una casa

La propuesta no solo muestra las obras, sino que también busca transportar al visitante al ambiente donde estuvieron instaladas.

Por eso, la muestra transforma la sala en una vivienda, con un living, comedor, cocina y habitaciones que recrean el entorno donde las familias convivieron con cada una de las obras.

Junto a cada pieza, los asistentes también podrán ver registros audiovisuales de entre tres y cinco minutos que documentan cómo fue esta convivencia. Los videos se exhiben en distintos dispositivos, como pantallas modernas, televisores antiguos, proyecciones e incluso celulares, reforzando la idea de que el arte puede integrarse a la vida cotidiana.

Una invitación a mirar el arte desde otra perspectiva

La muestra, curada por Juan José Santos, propone reflexionar sobre el lugar que ocupa el arte fuera de los museos y galerías.

Según explica el texto curatorial, la exposición plantea preguntas como si una obra cambia al llegar al living de una casa. Si pasa a formar parte del mobiliario cotidiano o si, por el contrario, sigue siendo un espacio de contemplación y reflexión.

La entrada es gratuita y la exposición podrá visitarse hasta el 14 de agosto en la Sala de Arte CCU, ofreciendo una alternativa ideal para quienes buscan un panorama cultural diferente en Santiago.

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