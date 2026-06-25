Pamela Díaz acusa agresión por parte de reconocido rostro de TV: «Él me tiró una piña, me maltrató, me tiró un jugo, me empujó»

Semanas después de presentar una querella contra Junior Playboy por acusarla de haber ingresado sustancias ilegales a Tierra Brava, Pamela Díaz volvió a referirse públicamente a su relación con el exchico reality.

Esta vez lo hizo en el programa Hay que Decirlo, donde recordó uno de los momentos más difíciles que vivió durante el encierro. Segú contó, el episodio incluso derivó en una crisis de pánico que estuvo a punto de hacerla abandonar el espacio de Canal 13.

Pamela Díaz arremete contra Junior Playboy

“En este reality es la primera vez que tengo una crisis de pánico, porque no sabían que existían. La tuve y llamé a la Vero, porque me iba a ir ese mismo día. Ese día yo tuve un problema con Junior, por un tema de una piña, y lo que se ve es nada comparado con todo lo que pasó”, relató.

Luego, entregó más detalles sobre el conflicto y aseguró que la situación escaló rápidamente.

“Ese día se cerró el reality de Canal 13, se paran las grabaciones, porque había pasado algo violento entre Junior y yo. Él me tiró una piña, me maltrató, me tiró un jugo, me empujó, yo lo empujé, nos agarramos, entró la producción, yo me puse a tiritar… Ahí cortaron las grabaciones, porque yo me tiro encima de él, él se tira encima mío, porque me caigo”, afirmó.

La comunicadora señaló que, tras el altercado, tomó la decisión de abandonar el programa. Sin embargo, la situación se contuvo antes de concretar su salida.

“Quedó la embarrada. Salgo del reality y digo ‘esta wea yo no la acepto’. Llamé a la Vero y le dije ‘me voy ahora’, y me pongo a llorar, a tiritar, toda la cuestión. Están todos mis compañeros de testigos, estábamos en las escalera y Junior ‘quiero pedir disculpas…’. Pesco mis cosas y me voy”, recordó.

Además, aseguró que posteriormente recibió una explicación desde el equipo del programa respecto al comportamiento de Junior Playboy.

“En eso nos enteramos que él tomaba ciertas pastillas, por supuesto no las voy a decir, porque esa fue la justificación que me da el equipo, que le habían suspendido su tratamiento… Por orden de una persona importante. Y el caballero se desreguló, se tomaba el pipí de las vacas, el burro le mordió el dedo, etc”, sostuvo la comunicadora.

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