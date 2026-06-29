Reconocida periodista rompe el silencio tras ser desvinculada de Mega: «Espero que nos volvamos a encontrar»

Durante la semana pasada se confirmó una nueva salida al interior de Mega. Hablamos de la periodista Natasha Kennard, quien dejó la estación tras casi una década en la estación.

La comunicadora fue desvinculada en medio del proceso de reestructuración que atraviesa el canal desde comienzos de este año.

Cabe recordar que desde 2025 la profesional reside en Londres, ciudad donde cursa un posgrado. Desde allí estuvo realizando coberturas de acontecimientos internacionales para la señal.

Según informó The Clinic, «se le ofreció un cambio de condiciones contractuales, de acuerdo con el modelo de corresponsales internacionales con el que opera Mega, ya que su contrato anterior era poco compatible con sus responsabilidades académicas». No obstante, la propuesta habría llegado después de su desvinculación y finalmente no alcanzaron un acuerdo.

Natasha Kennard rompe el silencio tras su salida de Mega

A través de su cuenta de Instagram, la periodista se refirió al término de su vínculo con Mega.

«¿Cómo se resume casi una década en un par de fotos? ¡Imposible!», escribió Natasha Kennard al comenzar su publicación.

Luego dedicó un mensaje a sus excompañeros de trabajo. «Qué lindos recuerdos, MIL GRACIAS a todos por acompañarme en lo que fueron casi 10 años increíbles, por permitirme cumplir sueños y ser muy feliz. Y por sobretodo, hacer lo que más me gusta en este planeta: periodismo», expresó la ahora experiodista de Mega..

Asimismo, destacó el equipo humano con el que compartió durante esos años. «Lo más valioso los equipos y personas maravillosas que conocí en este camino: productores, sonidistas, maquilladoras, peluqueras, vestuaristas, técnicos, camarógrafos, conductores, editores, reporteros, presentadores, todos!!! Y amigos para toda la vida», añadió.

Para cerrar, la comunicadora indicó: «Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a encontrar pronto. No sé qué viene, pero veamos con qué sorprende la vida».

Vale señalar que la publicación recibió numerosos mensajes de apoyo. Entre ellos destacó el de Roberto Cox, quien le dedicó unas palabras de aliento para esta nueva etapa.

«Éxito en todo lo que venga. Seguro van a aparecer más y mejores oportunidades. ¡Con todo!», escribió el periodista y rostro de CHV.

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