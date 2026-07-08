Eva Gómez celebró con todo el triunfo de España y sorprendió con comentadas fotos en redes sociales: «Te amo, termina de criarme»

La clasificación de España a los cuartos de final del Mundial no solo desató festejos entre los hinchas, sino también una comentada publicación de Eva Gómez en redes sociales.

La comunicadora española, que desde hace años reside en Chile, utilizó su cuenta de Instagram para celebrar el triunfo de la Roja europea, que el pasado lunes derrotó por 1-0 a Portugal en los octavos de final del certamen.

Para la ocasión, la exrostro de CHV compartió tres fotografías donde posa con la camiseta de la selección española. Junto a las imágenes escribió un breve mensaje: «Y olé».

Las postales rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Además de destacar su apoyo al equipo de su país, muchos usuarios aprovecharon de comentar su apariencia física y le dedicaron una serie de halagos.

«Pero mujer, devuélvete que te pasaste», «hermosura de mujer», «me encanta España», «mi amor platónico», «Te amo, termina de criarme» y «colágeno puro esta mujer», fueron parte de los mensajes que recibió la publicación.

España se enfrentará a Portugal en los cuartos de final

Tras eliminar a Portugal, el conjunto español continúa en carrera por el título y ya tiene rival para la siguiente ronda.

La selección enfrentará este viernes a Bélgica por un cupo en las semifinales del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El compromiso está programado para las 15:00 horas y se jugará en el Los Angeles Stadium.

También puedes leer en Radio Corazón: Revelan que Daniela Castro estaría en relación con cotizado galán de redes sociales: «La mujer más envidiada de Chile»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google