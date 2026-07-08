Gisella Gallardo rompe el silencio tras filtración de supuesta fotografía de Mauricio Pinilla con modelo trans

Gisella Gallardo decidió referirse públicamente a la polémica que en los últimos días ha rodeado a su ex pareja, Mauricio Pinilla, luego de que Agustina Cabañas difundiera supuestos chats con el exfutbolista y una imagen en la que ambos aparecerían juntos.

La controversia surgió pocos días después que se conociera el nuevo romance de Pinilla con Paula Henríquez. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando Cabañas compartió capturas de conversaciones que habría mantenido con el exdelantero y lanzó una dura crítica en redes sociales.

«Erí muy chanta, Mauricio», escribió la influencer en una de sus publicaciones, lo que rápidamente generó múltiples reacciones.

La respuesta de Gisella Gallardo tras polémicos chats

En medio del revuelo, Gisella Gallardo fue consultada sobre el tema durante el programa Hay que decirlo, de Canal 13, donde optó por entregar una breve pero clara declaración.

«Me han preguntado mucho por esto y lo único que voy a decir es que me da muchísima lástima esta situación, y alguien tiene que proteger a los niños», afirmó.

Asimismo, dejó en claro que no profundizará en la controversia: «Esa es mi labor, así que no voy a opinar nada respecto a este tema, ni si la pulsera era o no era. Eso quería informar. Muchas gracias», agregó la periodista.

Cabe recordar que Agustina Cabañas ya había estado en el centro de la atención por otras revelaciones sobre su vida sentimental. En el pasado aseguró haber tenido un encuentro con Fabricio Vasconcellos y también sostuvo que mantuvo un vínculo con Felipe Kast.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular modelo trans expone chats privados junto a ex futbolista chileno: Esta fue la radical decisión que tomó luego de la revelación

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google