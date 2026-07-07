«Todos Juntos x VZLA»: cuándo, dónde y cómo asistir al evento solidario por los afectados de los terremotos en Venezuela

El próximo miércoles 16 de julio, Club Chocolate abrirá sus puertas para recibir «Todos Juntos x VZLA», un evento solidario que reunirá a músicos, comediantes y artistas chilenos y venezolanos con el objetivo de recaudar fondos para las personas afectadas por los terremotos que impactaron a Venezuela a fines de junio.

La iniciativa busca transformar la música, el humor y el encuentro entre ambas comunidades en ayuda concreta para las familias damnificadas, a través de una programación que reunirá diversas expresiones artísticas bajo un mismo propósito.

Entre los comediantes confirmados destacan Esteban Duch, quien este año triunfó en el Festival de Viña del Mar. Además de David Pérez, Ace Palma, Julián Melenz y Luis Boicot, quienes aportarán con sus rutinas de stand up durante la jornada.

En el ámbito musical participarán Tomo Como Rey, la ganadora de The Voice Chile 2023 Hadonais Nieves, la banda El Cruce. Además de Bens, Luigi García, Soul Sessions, Kiakra, Los Duches, Henry Mora & Resiliente y George Sayegh.

«Todos Juntos x VZLA»: entradas y aporte solitario

«Todos Juntos x VZLA» se realizará el miércoles 16 de julio, desde las 20:00 horas, en Club Chocolate, ubicado en Recoleta. Las entradas ya están disponibles a través de Passline y quienes no puedan asistir también podrán colaborar con un aporte solidario desde $5.000. El evento es para mayores de 18 años.

Estos son los precios de las entradas:

Preventa 1: $8.000 (agotado)

Preventa 2: $10.000

General: $12.000

La conducción del evento estará a cargo de Rosario Bravo y José Andrés Vivas, quienes acompañarán una noche que busca reunir a ambas comunidades en torno a una causa solidaria.

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