Paula Pavic revela desconocido episodio junto a Marcelo Ríos: «Me empieza a lengüetear la oreja…»

Durante una conversación en el reality Vecinos al Límite, Paula Pavic recordó un tenso episodio que vivió junto a Marcelo «Chino» Ríos, luego de que el extenista conociera al hombre con quien ella inició una relación tras su separación.

Todo surgió mientras conversaba con Nabila sobre una cita de Camilo Huerta. En ese contexto, la empresaria hizo memoria de su último pololo, un estadounidense con quien primero desarrolló una amistad.

«Era súper amigo mío, pasamos ene tiempo siendo amigos, muy parecido a este caso. Era súper cariñoso y todo, y recién como seis meses después me dio un beso. Él tenía 34 o 36 y su objetivo de vida era casarse y tener hijos, así que qué pena que éramos incompatibles. Y pasaba metido en mi casa, mis hijos lo conocían y todo, pero Marcelo lo odiaba», contó.

El incómodo encuentro con Marcelo Ríos

Más adelante, Paula reveló que ambos coincidieron de manera inesperada en un asado organizado por su grupo cristiano, hace aproximadamente seis meses. Según relató, Marcelo Ríos apareció sin previo aviso y terminó sumándose a la reunión.

«Nos vio que estábamos ahí, no se quería ir, así que lo invitamos. Y se puso a tomar y empezó a ser súper pesado con todos, así mal, atroz. Cachó que yo tenía algo con él, así que le tiraba tallas pesadas, y el otro no enganchaba, lo dejaba hablando solo. Así que Marcelo se picó y empezó a tratar mal a todos, y en un minuto le dije que se fuera porque estaba dando jugo, lo estábamos pasando mal por él», recordó.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Pavic explicó que pensó que el exnúmero uno del tenis mundial ya se había retirado del lugar. Mientras compartía con sus amigos, él reapareció inesperadamente.

«De repente Marcelo viene por atrás y me empieza a lengüetear la oreja, como marcando terreno. Este otro se para, le dice que pare, y Marcelo va y le pega un combo en la cara. Y mi amigo, en vez de pegarle de vuelta, lo agarra, le hace una llave y lo deja en el suelo. Y ahí quedó. Fue tan chistoso, no lo podía creer, en mi vida me habría imaginado verlo en esa posición«, relató.

Paula Pavic aseguró que el episodio no terminó esa noche. Al día siguiente, el hombre con quien salía le envió una imagen de su vehículo con evidentes daños.

«Estaba todo rayada», comentó la participante del espacio de Canal 13.

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