Fran Maira reveló coqueteo con famoso actor europeo: le pusieron presión y todos adivinaron quién era

En el más reciente capítulo de Fiebre de Baile, Fran Maira dejó una de las confesiones más comentadas de la noche. La influencer contó que hace un tiempo tuvo un breve, pero intenso, coqueteo con un reconocido actor europeo.

Todo comenzó cuando Diana Bolocco le preguntó quién era la persona más famosa que seguía en redes sociales. Si bien dudó en un principio, finalmente entregó algunos antecedentes.

«Sí (voy a responder), pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces», comentó entre risas.

Fran Maira sobre coqueteo con famoso actor europeo

Ante la insistencia de Diana Bolocco, la ex Gran Hermano decidió seguir hablando, pero sin revelar directamente la identidad del intérprete.

«Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años», explicó. Además, aseguró que actualmente ya no se siguen en Instagram, «para que se haga un misterio».

En ese momento, Vasco Moulian intervino e intentó convencerla de entregar una pista a cambio de una buena evaluación tras su presentación.

La influencer aceptó el trato y se la jugó con una revelación: «voy a solo decir, que se llama Áron… Nada más que eso», afirmó.

«Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años», explicó. Además, aseguró que actualmente ya no se siguen en Instagram, «para que se haga un misterio».

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