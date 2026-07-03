Famoso chico reality negó relación con Fran Maira frente a todo Chile: «Hay que filtrar muy bien a las parejas»

El reciente capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2» emitido este jueves estuvo marcado por la llegada de dos nuevos participantes. Se trata de los peruanos Flavia Laos y Austin Palao, quienes volvieron a verse cara a cara tras poner fin a la relación de más de un año que mantuvieron hasta noviembre de 2023.

Con 28 y 31 años, respectivamente, ambos ingresaron al encierro después de haber seguido caminos separados. Sin embargo, su reencuentro no tardó en sacar a relucir temas del pasado.

El tenso momento que marcó la reciente edición de Volverías con tu ex 2?

Durante la conversación, Flavia abordó directamente el romance que Austin habría tenido con Fran Maira, a quien conoció en el reality «Ganar o Servir» de Canal 13. Aunque ambos continuaron viéndose tras salir del programa, en 2024 confirmaron el término de su vínculo.

Sin rodeos, Flavia puso el tema sobre la mesa. «Sí has tenido una relación, con Fran Maira», le comentó.

La respuesta de Austin fue categórica y llamó la atención, ya que descartó que entre ellos hubiera existido un pololeo formal. «¡No!, solo la conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación», afirmó.

Luego explicó por qué sostiene esa postura: «nunca le dije formalmente ‘¿quieres estar conmigo?'», señaló.

Finalmente, cerró el tema con una frase que no pasó inadvertida y que rápidamente generó reacciones.

«Hay que filtrar muy bien a las parejas», remató el participante peruano.

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