«Si alguien quiere llevarme a la cama…»: La respuesta de Claudia Schmidt a la demanda de Leonardo Farkas

Claudia Schmidt se refirió por primera vez a la querella que presentó Leonardo Farkas, luego de la polémica que surgió por las declaraciones emitidas en Que te lo digo.

La modelo y conductora uruguaya abordó el tema en la más reciente edición del programa, semanas después de que el empresario anunciara acciones legales por “difamación e injurias”, tras los dichos de Sergio Rojas sobre unas supuestas fiestas en las que, según afirmó, Schmidt no quiso participar porque eran “orgías colectivas”.

La respuesta de Claudia Schmidt a la demanda de Leonardo Farkas

Durante el espacio, la uruguaya aseguró que no tenía inconvenientes en referirse a las declaraciones de Sergio Rojas, quien además sostuvo que “lo que él quería era tenerla en su cama, con un pago, para qué nos vamos a hacer los tontos”.

«Si alguien quiere llevarme a la cama en su imaginación, desnudarme completa, sacarme los churrines, todos lo pueden hacer«, comentó Claudia Schmidt con ironía.

«¿Qué puedo hacer yo? Casi estoy a la altura de Marlen Olivari, soy una mujer deseada. ¿Qué se puede decir?», agregó.

Más adelante, el periodista Luis Sandoval aclaró que la acción judicial finalmente fue presentada contra Sergio Rojas y no contra Claudia Schmidt.

Tras esa aclaración, la panelista respaldó a su compañero y aseguró que no le preocupa una eventual demanda en su contra:

«Como siempre he dicho, cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Yo siempre voy a estar al lado de Sergio y apoyándolo. La verdad, lo que diga este caballero (Farkas) me tiene sin cuidado. Si quiere demandarme a mí, perfectamente voy a la justicia, no tengo ningún problema. No le tengo miedo«, señaló.

Además, defendió sus declaraciones y afirmó: «Lo que dije fue sobre las cosas que yo viví como experiencias personales. No le puse ni le saqué contenido a lo que yo he podido vivir con él y su familia completa. Lamento mucho que haya sufrido un problema al corazón y que ahora esté contratando seis abogados para esta demanda; lo encuentro ridículo«.

Finalmente, Claudia Schmidt cuestionó la decisión del empresario de querellarse contra Sergio Rojas: «Esto me demuestra que él quiere intimidar al más débil. Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió«, cerró.

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