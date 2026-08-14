Hija de «Chino» Ríos expuso inéditos chats con su padre y sus respuestas sorprendieron en redes: conversaciones ya son virales

Marcelo «Chino» Ríos volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Esta vez, el exnúmero uno del tenis chileno apareció en TikTok a raíz de las conversaciones privadas que su hija Colomba decidió compartir con sus seguidores.

La adolescente, de 16 años, publicó varias capturas de pantalla de los chats que mantiene con su padre. En ellas quedaron expuestas las particulares respuestas que suele recibir cuando le hace distintas peticiones.

Las respuestas de «Chino» Ríos a su hija

Uno de los intercambios comenzó cuando Colomba le pidió autorización para utilizar la tarjeta de su padre.

«Papi, por favor, ¿puedo usar tu tarjeta? Te juro que no voy a gastar mucho, es solo por si encuentro algo», le escribió.

La respuesta de Marcelo Ríos fue bastante más corta de lo esperado: «Nooo».

Colomba volvió a insistir, pero el extenista mantuvo su postura y no cambió de opinión.

En otro de los chats, la joven le preguntó si podía ir a la casa de una compañera. Sin embargo, nuevamente recibió una respuesta negativa por parte de su padre.

También apareció una conversación relacionada con el teléfono celular. En esa ocasión, Ríos le preguntó a su hija: «¿Qué haces?».

«En el colegio», contestó Colomba.

El extenista no tardó en responderle: «Suelta el teléfono. Estudia».

Los chats también incluyeron otros particulares momentos. En uno de ellos, Marcelo Ríos aseguró estar en «la cárcel». En otro, le envió a su hija una fotografía de otra joven y comentó que se veía linda.

Las capturas rápidamente generaron comentarios entre los usuarios de TikTok. Muchos destacaron el particular sentido del humor del extenista y sus respuestas directas.

«El número 1 del tenis hace lo que quiere»; «Agradece que no te meo»; «tu papá es un genio, lo mas grande de chile»; «los genios regularmente tienen mala actitud»; «El numero 1 habla en el idioma q quiere»; «si el top 1 dice que sales bonita aunque no seas tu, es porque sales bonita y punto»; «recuerde que los genios y los números uno tienen un grado de locura, solo son genios», fueron algunas de las reacciones que dejó la publicación.

A continuación los chats:

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