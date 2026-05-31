«Me pidió que no se lo dijera a mi marido…»: Claudia Schmidt respondió con todo a la demanda de Leonardo Farkas

Hace algunos días Leonardo Farkas y Claudia Schmidt se enfrascaron en una confusa polémica. Resulta que la uruguaya aseguró que hubo un quiebre en su amistad, porque, «a mi no me compra nadie«, señaló escuetamente.

Sin entrar en más detalle, afirmó que le ofreció grandes cantidades de dinero para regresar y quedarse a vivir en Chile. Recordemos que el esposo de Claudia Schmidt, es cercano a Farkas, lo que consolidó su amistad.

Sin embargo todo escaló muy rápido, cuando Sergio Rojas reveló el secreto que supuestamente le contó la panelista. Según él, ella se negó de participar en sus fiestas privadas, las que calificó como «orgías colectivas«.

Ante esto, Leonardo Farkas se pronunció y aseguró que tomará acciones legales contra Claudia Schmidt y quienes hayan difundido información, mediante un comunicado.

Claudia Schmidt respondió con todo a la demanda de Leonardo Farkas

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Claudia Schmidt se refirió a la eventual querella: “Hay muchas personas que están preocupadas por esta querella criminal y la verdad es que quiero que sepan que yo estoy muy tranquila”, señaló.

“Todo lo que he dicho lo voy a mantener porque son vivencias personales. Y también quiero decir que este comunicado que hizo este caballero parecía la cuenta pública, increíble”, agregó.

En esa misma publicación, Schmitd afirmó que Farkas nunca los ayudó económicamente: “Quiero decirles que nunca nos ayudó, sino, siempre nos dijo que todo lo que nos dio eran regalos. Así como le ha regalado a la turno de ahora, a la que fue a visitarlo a Italia a hacer un tongo para Primer Plano”, expresó.

Posteriormente, relató un episodio que, según su versión, marcó el quiebre en su amistad: “En aquel minuto él me dio un sobre que hizo que nosotros tuviésemos este quiebre tan polémico, porque fue un sobre lleno de miles de dólares, lo cual me pidió que no se lo dijera a mi marido”, aseguró.

“Al recibir este sobre lleno de dinero, yo de forma inmediata voy y le comento a John (su esposo) lo que estaba sucediendo. Quiero aclarar que él a mí no me cerró su billetera, yo se la cerré a él. Esa fue la instancia donde yo dije ‘hasta acá llegamos’”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la situación y explicó por qué le generó sospechas: “No puedo entender en qué cabeza cabe entregarle un sobre con miles de dólares a la mujer de tu amigo y pedirle que no le diga nada, cuando siempre los regalos eran para la familia completa. Sospechoso”, concluyó.

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