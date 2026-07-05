«Se fue mi gran amigo»: Pato Torres entregó un emotivo mensaje a Fernando Kliche en su obra de teatro

La partida de Fernando Kliche continúa generando muestras de cariño en el mundo del espectáculo. Esta vez fue nuestro querido Pato Torres, gran amigo y compañero del actor durante años.

Nuestro locutor le dedicó un emotivo homenaje durante el estreno de la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? en el Teatro Camino, la cual, llevaban realizando junto a Fernando Kliche hace más de 10 años.

El actor recordó a quien fue su compañero sobre el escenario, en una jornada especialmente significativa tras el fallecimiento del intérprete uruguayo este viernes a los 71 años.

Pato Torres entregó un emotivo mensaje a Fernando Kliche en su obra de teatro

Cabe recordar que durante más de 10 años, Pato Torres compartió elenco con Fernando Kliche en la comedia. Sin embargo, hace algunas semanas Remigio Remedy asumió su lugar en la obra.

En conversación con Página 7, Remedy explicó que se incorporó al montaje debido a que Fernando Kliche tenía compromisos con grabaciones de teleseries.

Al finalizar la función, Pato Torres se dirigió al público para dedicar unas palabras a su amigo: “Hoy se fue mi gran amigo, Fernando Kliche”, expresó sobre el escenario. “Él hacía este personaje”, señaló mientras apuntaba a Remigio Remedy. “Estuvimos más de 10 años haciendo esta obra”.

“Él permitió, no por su enfermedad, sino por otra cosa, (estaba) haciendo teleseries… Le pedí permiso, (le dije) ‘tengo unas funciones vendidas de esta obra, ¿puede hacerlo Remigio?’. ‘Sí’, me dijo, ‘no hay ningún problema’”, relató.

Pato Torres también tuvo palabras para su compañero: “Hoy día, Remigio estuvo brillante, de verdad”, comentó, provocando el aplauso del público mientras ambos se abrazaban sobre el escenario.

Antes de despedirse, el actor se llevó una mano al pecho y aseguró: “aquí lo tengo por siempre”.

Más tarde, Teatro Camino compartió el registro del homenaje en redes sociales junto al mensaje: “Con emotivas palabras de amistad y gratitud dedicadas a Fernando Kliche, @oficialpatotorres y @remigioremedy finalizaron la primera función de ¿Por qué será que las queremos tanto? Un momento muy especial, de una comedia que presentaron por más de 10 años Patricio y Fernando, y que hace unas semanas integró al elenco a Remigio”.

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