José Antonio Neme revela nuevos antecedentes sobre la infidelidad de Luis Jiménez hacia Gala Caldirola: ojo a la reacción de los panelistas

El quiebre entre Luis Jiménez, Cote López y Gala Caldirola volvió a instalarse en la televisión. La confirmación de la infidelidad del exfutbolista hacia su exesposa abrió un nuevo capítulo en la polémica.

En Mucho Gusto, José Antonio Neme recordó una entrevista que realizó a Jiménez tiempo después del término de su matrimonio. En esa conversación, el periodista le preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación con Cote López.

Aunque el exjugador descartó esa opción, Neme aseguró que notó algo particular en sus palabras.

“Allí percibí en sus palabras una cierta ternura, un cierto cariño, una cierta nostalgia. (Pensé) este cabro con la ex mujer todavía hay algo, un calorcillo, eso percibí”, explicó.

Luego, el conductor entregó un supuesto antecedente que habría conocido durante las últimas horas.

“Lo que yo supe es que en algún momento a Cote López le viene un arranque de sororidad, de desesperación, y le dice a Gala que este matrimonio nunca ha terminado”, afirmó.

Neme también cuestionó duramente la actitud de Jiménez frente a la exposición pública de su exesposa.

“Lo que él está haciendo no se hace. Aunque no sienta nada por ella, es la madre de sus hijos, no la puede humillar de esta manera”, sostuvo.

“No estoy diciendo que lo que Gala está haciendo es perfecto, pero él está exponiendo a Coté López y debería guardar silencio”, agregó.

Un mensaje que encendió las alarmas

El periodista también leyó al aire un mensaje que, según explicó, recibió de un cercano a los involucrados. El texto entregaba detalles sobre supuestas infidelidades y problemas económicos dentro del matrimonio.

“Te voy a contar algo heavy. Nadie sabe esto, es súper secreto. La Coté nunca ha querido contar. Un día en Italia él la engañó y ella lo pilló y así siempre terminan separándose. Lo que pasa es que lleva como 6 años que él no da un peso. Siempre le miente por la plata. Ella dijo la verdad, él es muy mujeriego, la Gala irá a Primer Plano”, decía parte del escrito.

Finalmente, Neme dejó abierta la posibilidad de que existan otros antecedentes todavía desconocidos.

“Estuve grabando en Yuly y me encontré con la Fran. Ella me dice que tiene mucha información, donde hay una serie de giros de esta historia que son complejos. Y que hace que todo sea un poquito más torcido que simplemente una infidelidad… como sexualidad, quizás, no sé“, cerró.

Neme habla sobre la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con Cote López, su ex esposa. pic.twitter.com/W2OObe3diw — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) August 20, 2026

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