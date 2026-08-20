Revelan la millonaria suma que Gala Caldirola habría gastado para instalarse con Luis Jiménez en Catar: «Te mandamos la cuenta»

La polémica por el quiebre entre Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez está lejos de terminar. Luego de que el exfutbolista reconociera públicamente que le fue infiel a la española con su exesposa, Coté López, ahora aparecieron nuevos antecedentes sobre los planes que ambos tenían en Catar.

Caldirola había viajado junto a su hija para instalarse en Medio Oriente y comenzar una nueva etapa junto a Jiménez. El exjugador se encuentra trabajando como asistente técnico de José Luis Sierra en Al-Wakrah SC.

Sin embargo, todo cambió tras conocerse la infidelidad. La española decidió regresar antes de lo previsto a Chile y poner punto final a la relación.

Desde el avión, Caldirola compartió un mensaje que rápidamente generó reacciones. “Nunca me arrepentiré de ser una buena persona”, escribió junto a una fotografía de su regreso al país.

En medio de la controversia, Suro Solar, mánager y amigo cercano de Gala, apuntó directamente contra Jiménez. El representante reaccionó a las disculpas del exfutbolista y reveló cuánto dinero habría invertido la española para concretar la mudanza.

La millonaria inversión de Gala

De acuerdo con Solar, Caldirola habría gastado $20 millones en la decoración del departamento que compartiría con Jiménez en Catar. A esa cifra se sumarían otros $16 millones correspondientes a pasajes de ida y vuelta.

En total, el desembolso habría alcanzado los $36 millones. Eso sí, se trata de cifras entregadas por el mánager y que no han sido acreditadas públicamente de manera independiente.

Solar utilizó sus redes sociales para cuestionar al exfutbolista y recordar el esfuerzo económico que habría realizado Gala para acompañarlo en esta nueva etapa.

“¿Y los 20 millones que se gastó en decorar el departamento en el que tú te quedaste allá?”, escribió.

Luego, agregó otro cuestionamiento: “¿Y los otros 16 millones de pasajes de ida y vuelta por acompañarte a tu aventura?”.

Finalmente, el representante lanzó una dura advertencia dirigida a Jiménez: “Te mandamos la cuenta por DM o ya la debes tener. No es lo único que te pagó la queen Gala”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google