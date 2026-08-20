Fonda del Estadio Nacional revela su line up oficial con Jere Klein y Los Vásquez: revisa acá el listado completo de artistas

Ñuñoa ya comienza a tomar el ambiente dieciochero con el lanzamiento oficial de «Corazón de Chile», la fonda que reunirá música, gastronomía y tradiciones chilenas durante cuatro jornadas.

La celebración se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional. El evento ofrecerá actividades para toda la familia, con juegos tradicionales, concursos de cueca, cocinerías y espectáculos en vivo.

Música en vivo y una variada parrilla

La Municipalidad de Ñuñoa presentó parte de los artistas que serán protagonistas de las noches de «Corazón de Chile». La programación contempla nombres como Santa Feria, Los Vásquez, Jere Klein, Antonio Ríos, Sinergia junto a la Tía Pucherito y Pibes Chorros.

A ellos se suman Miguel Tapia, quien llegará con un espectáculo relacionado con el legado de Los Prisioneros, además de Reina Isabel, Sigrid Alegría, Caña Brava, el Legado de Zalo y la Gran Magia Tropical.

La organización adelantó que todavía quedan artistas por anunciar, por lo que la parrilla musical crecerá durante las próximas semanas.

La conducción del evento estará a cargo de José Antonio Neme y Eva Gómez.

Pero la música no será la única protagonista. Durante el día, el público podrá disfrutar de comida típica, recorrer las cocinerías y participar en juegos criollos y concursos de cueca. También habrá un circo pensado para toda la familia. Al caer la noche, el escenario principal concentrará los shows musicales.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada general tiene un valor de $12.000 más cargo por servicio y ya se encuentra disponible a través de Ticketpro. Los vecinos de Ñuñoa, en tanto, podrán acceder a descuentos especiales al presentar su Tarjeta Vecino.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, destacó el carácter familiar y diverso que tendrá la celebración.

«Para nosotros, esta fonda significa celebrar a nuestro país, pero también una forma de festejar como solemos hacerlo en Ñuñoa. Este es un encuentro diverso, con artistas para todas las edades, y lo más importante: seguro y tranquilo», señaló.

Durante las próximas semanas, la Municipalidad de Ñuñoa entregará la programación completa de «Corazón de Chile». En esa instancia también se conocerán los nuevos artistas, horarios y el resto de las actividades que tendrá esta celebración de Fiestas Patrias.

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