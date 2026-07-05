«No a todos les ha ido bien»: La confesión de Beto Espinoza sobre sus excompañeros de Detrás del Muro en Chilevisión

Beto Espinoza se refirió al presente de los exintegrantes de Detrás del Muro que decidieron continuar en Chilevisión, luego del regreso del programa a Mega.

El humorista abordó el tema durante su participación en Only Friends, donde Raquel Argandoña y José Antonio Neme le preguntaron por Christian Henríquez, Kurt Carrera y María José Quiroz, quienes optaron por seguir en CHV para participar en espacios como El Club de la Comedia y Teatro en CHV.

La confesión de Beto Espinoza sobre sus excompañeros de Detrás del Muro en Chilevisión

Cabe recordar que, tras el retorno de Detrás del Muro a Mega, el resto del elenco volvió al canal, mientras que los tres comediantes decidieron tomar un camino distinto.

Consultado por la relación que mantienen, Espinoza aseguró: «Hay muy buena onda, todos mantenemos el contacto. La amistad no se pierde por una decisión profesional. Mientras más humor haya en la televisión, mejor», señaló.

«Lamentablemente no a todos les ha ido bien, hay que seguir en la búsqueda«, agregó.

Más adelante, Raquel Argandoña le preguntó si existía la posibilidad de que los tres humoristas regresaran a Detrás del Muro, considerando el discreto desempeño de Teatro en CHV.

Ante esa consulta, Beto Espinoza explicó que esa decisión no depende de ellos: «Las condiciones han cambiado un poco. No depende de nosotros si ellos vuelven; nosotros trabajamos para un canal y cada uno tomó una decisión distinta. No hablamos todas las semanas, pero hay buena onda», respondió.

Con estas declaraciones, el comediante restó dramatismo a la polémica que se produjo a comienzos de año entre los integrantes del histórico elenco.

Pese a las preguntas de los conductores, Espinoza evitó profundizar en el tema para no generar conflictos con sus excompañeros.

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