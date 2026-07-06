Famoso rostro de TV sorprendió con llamativa revelación frente a su esposa: «Yo soy de los heterosexuales lejos el más gay»

Recientemente, Diana Bolocco y Cristián Sánchez protagonizaron un divertido intercambio en «Hasta que el Podcast nos separe», donde una conversación sobre el Mes del Orgullo terminó dando paso a una inesperada confesión del periodista.

Todo comenzó cuando Cristian comentó: «Se nos acabó junio y también se nos acabó el Mes del Orgullo, Diana». La animadora respondió: «Me siento muy poco orgullosa de ti y de mí; durante todo el mes no hablamos de eso. Pero nunca es tarde, hablemos ahora».

La inesperada revelación de Cristián Sánchez

En medio del diálogo, Diana decidió preguntarle directamente a su esposo: «Tú te identificas como heterosexual, supongo».

Cristián respondió que sí, aunque inmediatamente sorprendió con una particular reflexión: «Sí, pero te digo una cosa. Yo soy de los heterosexuales lejos el más gay. Yo como que pegué en el palo. Iba ‘para allá’ si o sí».

Diana respaldó su comentario con un «Sí, es verdad», lo que dio pie a que el periodista profundizara en su idea.

«Me gusta todo, pero me gustan demasiado las mujeres», afirmó. La animadora quiso precisar sus palabras y le preguntó: «¿Te gustan mucho las mujeres?».

Al percatarse de que la frase se podía sacar de contexto, corrigió rápidamente: «Mucho una mujer, me gusta mucho una mujer».

La respuesta provocó la risa de Diana, quien no dudó en responder: «Qué bueno que aclaraste, po’ hue…».

Más adelante, el periodista recordó que desde joven no tenía problemas en romper ciertos estereotipos de género. «Pero todo el resto me encanta. Yo en los ochenta luchando usando color rosado, me vestía con mucho color rosado. Imagínate en los ochenta, me miraban horrible, mis papás preocupados», relató.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en 2013 y desde entonces ha compartido diversos proyectos juntos, entre ellos este podcast, donde suelen abordar temas personales con humor y naturalidad.

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