Impacto en la música: murió la cantante que dio voz a uno de los mayores éxitos de la década pasada

El mundo de la música despide a Lauren Bennett. La cantante británica, reconocida por poner su voz en Party Rock Anthem, el exitoso sencillo de LMFAO que dominó las listas en 2011, murió a los 37 años.

La noticia fue confirmada este lunes por las integrantes de G.R.L., grupo del que formó parte durante varios años. Hasta el momento, no se han informado las causas de su fallecimiento.

Luto en la música: confirman la muerte de Lauren Bennett, cantante de Party Rock Anthem

Las artistas compartieron un sentido mensaje en redes sociales para despedir a su excompañera. En la publicación señalaron que tienen «el corazón roto» por la partida de Bennett y destacaron la huella que dejó tanto dentro de la agrupación como entre quienes trabajaron con ella a lo largo de su trayectoria.

Lauren Bennett nació en Kent, Inglaterra, y comenzó su carrera artística desde muy joven. Uno de sus primeros pasos en la industria fue su participación en Factor X, experiencia que le abrió las puertas para integrarse posteriormente a Paradiso Girls. Con esa agrupación consiguió notoriedad gracias al tema Patron Tequila.

No obstante, el momento más importante de su carrera llegó en 2011. Ese año colaboró con LMFAO y GoonRock en Party Rock Anthem, una canción que se convirtió en un fenómeno global. El sencillo alcanzó el número uno en cerca de una veintena de países y lideró durante varias semanas el Billboard Hot 100, consolidándose como uno de los mayores éxitos pop de la década.

Su paso por G.R.L. también estuvo marcado por un duro episodio. En 2014, la agrupación sufrió la muerte de su integrante Simone Battle, tragedia que motivó al grupo a participar en campañas de concientización sobre salud mental.

Durante los últimos años, Bennett siguió vinculada a la música a través de proyectos personales y presentaciones ocasionales. Tras conocerse su fallecimiento, fanáticos y colegas comenzaron a dedicarle mensajes de despedida. Recordándola como una de las voces que dio vida a uno de los himnos musicales más populares de los años 2010.

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