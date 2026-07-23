Naya Fácil enfrenta reclamos de sus nuevos vecinos en Las Condes: este fue el mensaje que le enviaron

La reciente mudanza de Naya Fácil a un exclusivo penthouse ubicado en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, sigue dando de que hablar. Esta vez, no por su nueva vivienda, sino por la reacción que provocó entre algunos de sus vecinos.

Durante los últimos días, la influencer ha compartido en sus redes sociales distintos registros de su nuevo hogar, mostrando rincones de la propiedad y parte de los alrededores del edificio.

Sin embargo, ese contenido generó inquietud entre algunos residentes del sector.

El mensaje de vecinos de El Golf a Naya Fácil

A través de una publicación difundida en X, se dio a conocer un mensaje que vecinos habrían compartido a través de la aplicación Sosafe. En ella le pidieron cambiar la manera en que realiza sus grabaciones.

«Vecina Naya, sea muy bienvenida al barrio», comienza el escrito. Luego, agregan: «Solo quisiéramos pedirle que por favor no siga filmando nuestras casas y departamentos, y tampoco avisando que no hay personas habitando los lugares porque nos está exponiendo».

En el mismo mensaje, los residentes explican que la preocupación apunta al impacto que tienen las publicaciones de la creadora de contenido. Esto considerando la gran cantidad de seguidores que reúne en redes sociales.

«Usted tiene un alcance muy grande como comunicadora, llega a más de 2 millones de personas, y filmando hacia adentro de nuestros hogares está vulnerando nuestro derecho a la privacidad. Que ya es complicado. Pero sobre todo, haciendo un llamado masivo a conocer dinámicas de cómo funciona el espacio común, y eso puede llamar a la delincuencia en nuestras casas, incluso a la suya«, señalaron.

Finalmente, el grupo cerró el mensaje con una petición directa a la influencer. «Con mucho respeto, le pido que no filme más nuestra privacidad por favor. Grupo de Vecinos El Golf».

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