¡Remezón en CHV! Desvinculan a histórico periodista tras 18 años en el canal: fundó icónico programa

Un nuevo movimiento sacude a Chilevisión en medio de la reestructuración que vive la señal. Durante este martes se dio a conocer que el canal puso fin al vínculo laboral con Mauro Morales, periodista que llevaba 18 años en la estación y que fue uno de los fundadores de Sabingo.

Según informó El Filtrador, el profesional integró el equipo que impulsó el programa desde sus primeros años y, además, ocupó cargos de liderazgo dentro del área periodística del canal.

De acuerdo con el citado medio, Morales recibió personalmente la noticia de su desvinculación. En esa misma instancia también le habrían comunicado que su salida no sería un caso aislado, ya que próximamente se concretarían nuevas desvinculaciones al interior de la estación.

Cambios en Chilevisión

La decisión ocurre en medio de los cambios que enfrenta Chilevisión tras el cambio de control de la empresa, proceso que ha derivado en una serie de ajustes internos.

La salida del periodista llama especialmente la atención porque Sabingo atraviesa un buen momento. El espacio, que este año celebró una década al aire, se mantiene como uno de los programas más exitosos del canal y lidera de manera habitual la sintonía durante los fines de semana.

Hasta ahora, Chilevisión no ha emitido un comunicado oficial sobre la desvinculación de Mauro Morales ni ha confirmado los eventuales cambios que podrían concretarse en los próximos días.

También puedes leer en Radio Corazón: Chilevisión sorprendió tras anunciar a los nuevos confirmados para Fiebre de Canto: De las teleseries al escenario

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google