Pangal Andrade reveló qué le llamó la atención del rescate de “El Chino” y terminó lanzando una broma sin filtro: «la cago…»

El rescate de Manuel “El Chino” Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal en el Cajón del Maipo sigue generando repercusiones. Los tres estuvieron desaparecidos durante varios días mientras afectaba a la zona el sistema frontal que dejó intensas nevazones en la cordillera.

La situación tomó un giro inesperado cuando se conoció que habrían subido a la montaña después de una noche de fiesta, pese a las advertencias por el mal tiempo y a no contar con la preparación adecuada para enfrentar esas condiciones.

En el programa Hay que decirlo de Canal 13, Pangal Andrade comentó el caso y criticó la decisión de ingresar a la cordillera justo cuando se anunciaba un fuerte temporal.

Pangal Andrade reaccionó al rescate de “El Chino” y las parvularias

“Nos estamos cagando de la risa, pero hay que tener dos dedos de frente para subir a la cordillera cuando sabes que viene un frente tremendo de mal tiempo como nunca antes. Ni yo me voy a meter”, afirmó.

El deportista también planteó una posible explicación de lo ocurrido antes de que quedaran aislados por la nieve.

“El jeep lo dejaron a la mitad del camino a las termas, casi llegando al estacionamiento. Se deben haber ido a bañarse a las termas, todo, y después bajaron caminando al refugio porque el jeep no lo pudieron bajar”, teorizó.

El vehículo apareció completamente cubierto por la nieve durante las labores de rescate.

Andrade continuó comentando el episodio con tono irónico. “Si el cabro este era bien vivo, parece”, dijo entre risas, y luego agregó: “No, si la hicieron de lujo”.

Más adelante, el animador Nacho Gutiérrez le preguntó por una imagen del momento del rescate en helicóptero, donde “El Chino” aparecía visiblemente afectado.

“Porque lo estaban esperando la señora y la hija abajo, imagínate”, respondió Andrade. Luego bromeó: “Si tú quieres hacerla, te vas de la disco con dos chiquillas en la noche, dices ‘esta es la mía’, te agarra un temporal y tienes familia… lo único que quieres es que no te rescaten”.

El ex Ganar o servir siguió con las bromas y comentó: “Por suerte no lo rescatamos nosotros, porque lo traemos en la moto y se nos tira por el barranco para abajo antes de llegar”.

Antes de terminar el tema, Gutiérrez aseguró que habría existido un conflicto entre Génesis, esposa de Orellana, y las dos parvularias cuando acudieron a constatar lesiones tras el rescate.

“Yo me enteré de esa copucha bajando… Nooo, si la hue… la cagó”, reaccionó Pangal al escuchar el supuesto episodio.

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