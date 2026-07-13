¡Tras un exitoso debut en Coquimbo! Pulso Naranja se prepara para llegar a Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

El festival Pulso Naranja, impulsado por Abastible, comenzó con éxito su recorrido por el país tras reunir a cerca de 3.500 personas en Vive Peñuelas, en Coquimbo. La primera fecha dio el puntapié inicial a una gira que llevará música chilena a distintas regiones durante los próximos meses.

La jornada estuvo marcada por las presentaciones de Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas, artistas que hicieron cantar y bailar al público durante una noche que destacó por su ambiente familiar y una producción enfocada en acercar espectáculos de primer nivel a las regiones.

La gira continúa en Gran Arena Monticello

Luego del exitoso estreno en Coquimbo, la siguiente parada será este sábado 18 de julio en Gran Arena Monticello, donde volverán a presentarse Alanys Lagos, La Combo Tortuga y Noche de Brujas.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios desde $15.000 más cargo por servicio.

Las próximas fechas de Pulso Naranja

Tras su paso por Monticello, el festival continuará su recorrido por distintas ciudades del país con las siguientes fechas:

25 de julio: Estadio Sokol, Antofagasta.

6 de septiembre: Coliseo Municipal, Valdivia.

3 de octubre: Viña del Mar (recinto por confirmar).

La venta de entradas para las próximas presentaciones ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Pulso Naranja.

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