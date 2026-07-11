Naya Fácil presentó en TV a su enamorado y él se la jugó con inesperada propuesta en vivo: «Estoy en shock (…) Obvio que sí»

Naya Fácil vivió un inesperado momento durante su participación en Primer Plano, donde llegó acompañada por Aarón Collao, el hombre con quien mantiene una relación desde hace algún tiempo.

La influencer aprovechó la entrevista para hablar sobre este nuevo capítulo de su vida amorosa. Sin embargo, nunca imaginó que terminaría recibiendo una romántica sorpresa en plena transmisión.

Naya Fácil presentó en TV a su enamorado y él se la jugó con inesperada propuesta en vivo:

En medio de la conversación, Aarón Collao se puso de pie y pidió la palabra antes de dirigirse directamente a la influencer: «Me quiero tomar una licencia, permiso. Quiero pedirles disculpas por esta intervención, pero contarles que con Naya voy con todo«, comenzó diciendo.

«Me proyecto mucho con ella. Me contaron que a ella nunca le habían pedido pololeo y siento que eso es muy feo«, agregó mientras tomaba un ramo de flores.

Acto seguido, se arrodilló frente a Naya Fácil para hacerle una especial pregunta: «Así que me la quiero jugar con todo y sin miedo al rechazo. Naya, te quiero preguntar si quieres pololear conmigo. Estoy feliz y ojalá que la proyección nos lleve a buen camino«, expresó.

La influencer no pudo esconder su emoción y aceptó la propuesta: «Estoy en shock, no sé qué decir. Es que tengo 28 años y es primera vez que pololeo en mi vida. Obvio que sí, de verdad que estoy muy feliz contigo«, respondió.

«Quiero agradecerte por aceptar por quien soy. Sé que te llegan mensajes por cómo fui en mi pasado y sé que del momento uno eso a ti no te importó. Te quiero agradecer eso… no sé qué decir, no sé cómo actuar», comentó.

Finalmente, Aarón Collao reconoció que su relación también ha estado marcada por críticas en redes sociales: «Han sido semanas positivas por conocerla, pero semanas en donde he tenido harto hostigamiento. Pero no me la va a ganar, voy con todo. Soy más hechos que palabras, me gusta demostrar las cosas con acciones«, concluyó.

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