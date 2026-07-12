«Las infidelidades fracturan todo (…) Son duras porque te quiebran, te hacen sentir disminuida y terminan desmontando el hogar que has construido»

Angélica Castro abrió su corazón para hablar sobre uno de los procesos más difíciles de su vida: el fin de su matrimonio con Cristián de la Fuente.

En la entrevista para la revista Atrévete Woman, la comunicadora repasó su proceso de sanación, reflexionó sobre la infidelidad que marcó el quiebre de la relación y contó cómo es actualmente el vínculo que mantiene con el actor.

El desahogo de Angélica Castro

Durante la conversación, Angélica Castro explicó que su proceso de recuperación estuvo enfocado únicamente en ella: “Lo primero que tengo que decir es que mi sanación fue por mí, no por lograr una relación cordial con él ni por nadie más”, afirmó.

Más adelante, la actriz se refirió a la infidelidad que provocó el término del matrimonio en 2022, pese a que en un comienzo ambos intentaron continuar juntos:

“Las infidelidades fracturan todo lo que uno construyó. Son duras porque te quiebran, te hacen sentir disminuida y terminan desmontando el hogar que has construido. Yo siempre he dicho que la familia es mi templo, por lo que obviamente fue un proceso muy largo y difícil”, expresó.

Finalmente, en medio de las informaciones sobre una eventual demanda de divorcio culposo contra Cristián de la Fuente, Angélica Castro fue consultada por la relación que mantienen actualmente: “Cordial. Tampoco soy una persona que crea que uno tiene que ser amigo de su ex pareja. La verdad es que no me obligó a nada que no sienta”, concluyó.

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