Reconocido influencer chileno remece las redes con fotos en la cama junto a misterioso hombre: «Por quienes somos…»

Leo Méndez Jr. volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de fotografías muy personales junto a un hombre identificado como Gonzalo.

En las imágenes, ambos aparecen recostados en una cama y disfrutando de distintos momentos de cercanía. La publicación no pasó desapercibida y en pocas horas comenzó a sumar miles de «me gusta» y comentarios.

Leo Méndez Jr. comparte especiales postales

Junto a las postales, el hijo de DJ Méndez dedicó un sentido mensaje a su amigo. «El orgullo también es rodearte de personas que se sienten como casa», escribió en su cuenta de Instagram.

Después complementó sus palabras con otra reflexión: «Por quienes somos, por quienes queremos y por esos momentos que el tiempo solo hace más bonitos. Te quiero amigo».

La publicación ya supera los 11 mil «likes» y acumula cientos de mensajes de apoyo. «Hermosos», «Qué guapos se ven», «Qué lindos se ven Leo, saludos y un fuerte abrazo desde la distancia», «Lindo Leo verte feliz» y «Fotaza» fueron parte de las reacciones que dejaron sus seguidores.

Actualmente, Leo Méndez Jr. vive en Suecia. Además, mantiene un proyecto junto a su padre, DJ Méndez, con quien participa en el podcast La Weona Tonta, disponible en YouTube.

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