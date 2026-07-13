Madre de joven atropellado por Fran Maira revela devastador diagnóstico médico: “Mi hijo se va a quedar…”

Mayerson Zapata continúa internado casi cinco meses después del accidente de tránsito que protagonizó Fran Maira el pasado 24 de febrero. El joven, que se desplazaba en motocicleta cuando fue atropellado, sufrió lesiones de extrema gravedad y su recuperación sigue siendo incierta.
En medio de este complejo escenario, María Zapata, madre del joven, conversó con Las Últimas Noticias y entregó una desgarradora actualización sobre el estado de salud de su hijo.
Madre de Mayerson Zapata revela complejo pronóstico
La mujer contó que los médicos le explicaron las consecuencias que podría dejar el daño neurológico sufrido por su hijo tras los exámenes realizados.
«Luego que le hicieron la resonancia al cráneo, el médico me dijo que mi hijo se iba a quedar en cama, como vegetal, pero tenemos fe en Dios que el niño se recupere», relató al medio antes mencionado.
Aunque se espera que Mayerson reciba el alta médica a fines de este mes, la familia reconoce que el regreso a casa traerá nuevos desafíos. María Zapata, quien trabaja como asesora del hogar puertas adentro, aseguró que probablemente tendrá que dejar su empleo para dedicarse completamente a su cuidado.
Actualmente, ella, su esposo y otro de sus hijos se organizan en turnos para acompañarlo durante su hospitalización.
«Anoche me pude quedar para amanecer con él. De madrugada se despertó y trataba de levantar la cabeza y dio una especie de grito que no se entiende. Lo miré y le pedí que se calmara. Es muy triste verlo así, no sé cómo ayudarlo», confesó.
Además, agregó que: «Necesitábamos una cama hospitalaria y, gracias a una amiga que vende arepitas, conocimos a una religiosa que nos prestó una. Pero no sabemos cómo lo haremos con el resto de cosas que necesitamos, como medicamentos, toallitas húmedas y pañales», comentó.
Pese al duro panorama, María Zapata aseguró que no pierde la esperanza y que su mayor deseo es volver a escuchar a su hijo hablar.
«Lo más importante para nosotros, lo que esperamos en Dios, es que el niño se recupere. La mayor bendición para mí es que pueda volver a decirme ‘mamá, te amo’. No importa que no pueda hacer todo lo que podía hacer antes, pero que pueda valerse por sí mismo», expresó.
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