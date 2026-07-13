¡Locura por Kidd Voodoo! Ya comenzó la venta general de entradas para su show en el Estadio Monumental: Revisa cómo comprar

Kidd Voodoo volvió a demostrar el gran momento que atraviesa en su carrera. El artista agotó en cerca de una hora todas las entradas disponibles para la preventa de su esperado concierto en el Estadio Monumental, un espectáculo que marcará un antes y un después en su trayectoria.

El show, programado para el próximo 7 de diciembre, será el primero que el intérprete realizará en un estadio de Santiago y también el más masivo de su carrera. Por lo mismo, miles de seguidores buscarán ser parte de una jornada en la que el «Sátiro» repasará los mayores éxitos de su catálogo.

Comenzó la venta general de entradas

Tras el éxito de la preventa exclusiva para clientes de BancoEstado, este lunes a las 12:00 horas se abrió la venta general de entradas a través del sistema Puntoticket.

Los valores, que ya incluyen el cargo por servicio, son los siguientes:

Galería Caupolicán: $41.400

Galería Galvarino: $41.400

Cancha General: $49.450

Océano: $54.050

Cordillera: $54.050

Cancha VIP: $65.550

Rapa Nui: $74.750

Silla de ruedas / acompañante: $23.000

Este concierto llega en uno de los mejores momentos para Kidd Voodoo. Durante el último tiempo logró llenar estadios en regiones, realizó una exitosa seguidilla de 12 presentaciones en el Movistar Arena y consolidó su nombre como uno de los artistas chilenos con mayor proyección.

Ahora, el cantante enfrentará el desafío más importante de su carrera con un espectáculo en el Estadio Monumental, donde volverá a encontrarse con su público para celebrar el crecimiento que ha tenido en los últimos años y presentar en vivo las canciones que lo convirtieron en uno de los fenómenos musicales del país.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google