«Hasta qué punto la gente va a empezar a tratarme a mí de prostituta (…) Yo puedo hacer lo que quiera…»

La polémica entre Antonella Ríos y Sergio Rojas continúa escalando. Luego de presentar una demanda contra el periodista, la actriz volvió a referirse al conflicto y respondió a las declaraciones que él realizó tras conocer la acción judicial.

Además, la panelista de Plan Perfecto aseguró que el conductor ha involucrado a su familia y cuestionó las críticas que ha recibido en redes sociales.

El desahogo de Antonella Ríos

Cabe recordar que, al enterarse de la demanda, Sergio Rojas reaccionó con un duro mensaje: “Esta hue… me tiene las pelotas bien hinchadas, porque yo he sido bien decente con ella. Se lo voy a decir así y yo lo único que les voy a decir es que mañana no la quiero ver llorando”, expresó.

Frente a estas declaraciones, Antonella Ríos abordó nuevamente la situación en Plan Perfecto y aseguró que el periodista cruzó un límite al hacer referencia a personas cercanas a ella: “Ayer insinuó algo de un familiar de mis hijos. Y no entendí muy bien pa’ dónde apuntaba esa bala, porque es como una bala de plata. En el fondo forma parte de algo que tiene que ver conmigo y con mi familia”, afirmó.

“Sergio, si tú tienes un problema, resolvámoslo juntos. Fui una trabajadora que quizás no dio el ancho, puede ser. Fui una persona que, de alguna manera, puede ser considerada traicionera, puede ser también. Yo me defendí porque tú fuiste el primero que traicionó el código”, señaló.

Más adelante, la actriz también cuestionó los comentarios que ha recibido por parte de seguidores de Que te lo digo: “Son un grupo muy potente, pero más allá de eso, la cantidad de cosas que se dicen sin chequear… Se crea un perfil mío inventando cosas que no son así”, comentó.

Para cerrar, Antonella Ríos acusó que durante la polémica se han instalado insinuaciones que afectan directamente su imagen: “Hasta qué punto la gente va a empezar a tratarme a mí de prostituta. En el fondo es algo que se insinuó ayer durante sus declaraciones. Yo puedo hacer lo que quiera, pero queda instalada una imagen y un discurso de odio”, concluyó.

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