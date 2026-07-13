Doctora Cordero arremete contra figuras de las redes sociales: “Pasan todo el día pelando mara… y cafiches”

La doctora María Luisa Cordero volvió a generar debate tras lanzar una dura crítica contra la televisión nacional y algunos rostros del entretenimiento. Durante una transmisión en vivo junto a su hijo Fernando, la psiquiatra cuestionó el tipo de contenido que hoy domina las redes sociales.

Todo surgió cuando le preguntaron si todavía se sentía vigente en los medios y plataformas digitales. En ese contexto, respondió con una confesión.

El descargo de María Luisa Cordero

“A mí no me invitan a ninguna parte”, comentó.

Asimismo, dirigió sus críticas hacia figuras como Naya Fácil y Danilo 21, a quien identificó como «el de las orejas de conejo, cuestionando el trabajo que realizan como creadores de contenido.

“Esos creadores de contenido. ¿De qué contenido me hablan? Pasan todo el día pelando a unas chucas, unas marac… y a unos cafiches. ¿Qué contenido es ese?”, lanzó.

Según Cordero, ese tipo de publicaciones entrega un mal mensaje a las nuevas generaciones.

“Es muy feo, muy malo para los chicos y los jóvenes. ¿Cómo van a ser ejemplo para los jóvenes? Todo el día hablando de no sé cuál es la última copucha, que se enojó este pesado que ganó el primer reality de Chile… Ballero”, remató.

Pero sus cuestionamientos no quedaron ahí. La diputada también criticó el tratamiento que, a su juicio, hacen los matinales de la televisión abierta, especialmente cuando dedican largos espacios a fiscalizaciones vehiculares.

“Si no, están toda la mañana sacando unos autos de una calle (…) qué irrespetuosos son con los que consumen televisión (…) les faltan el respeto todos los días y a cada rato”, cerró.

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