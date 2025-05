«Una enfermedad que te rompe por dentro y por fuera»: Leo Méndez Jr. habla sobre su estado de salud y revela complicado diagnóstico

Han sido días especialmente difíciles para Leo Méndez Jr., quien recientemente decidió hablar abiertamente sobre el complejo problema de salud que ha enfrentado. A través de sus redes sociales, el influencer reveló que padece de anorexia nerviosa, una enfermedad que definió como «silenciosa» y profundamente destructiva.

Hace algunas semanas, el hijo de DJ Méndez ya había anunciado que debía someterse a una cirugía, aunque sin entregar mayores detalles. Sin embargo, fue recientemente que decidió compartir el trasfondo de su situación en un video publicado en TikTok.

El complicado diagnóstico de Leo Méndez Jr

“Esto no lo muestro para que me tengan pena, lo muestro porque es mi realidad. Ha sido bastante duro este último tiempo. Mientras luchaba contra ciertos diagnósticos, lentamente una enfermedad mortal se acercaba a mí en silencio”, relató al inicio del registro.

En su testimonio, Leo explicó cómo la anorexia se manifestó en su vida de manera paulatina: “Una enfermedad que lentamente iba tomando el control camuflándose con angustia y depresión. Después de una evaluación y un diagnóstico. Ya no era tan ciego a ella. Todo empezaba a dar más sentido y el miedo con el control aumentaban”.

Al referirse directamente al diagnóstico, fue enfático: “El famoso trastorno alimenticio: anorexia nerviosa. Sí, esto también nos pasa a los hombres. No se trata de querer verse más flaco, se trata de control, de ansiedad, de una enfermedad que te rompe por dentro y por fuera. Una enfermedad silenciosa”.

Además, señaló lo complejo que puede ser este padecimiento para quienes lo viven: “Muchos no lo entienden porque no siempre es visible, pero esto es real, es una enfermedad psíquica muy seria, con una tasa de mortalidad alta que no discrimina”.

Para cerrar, hizo un llamado a la empatía y al apoyo mutuo entre quienes atraviesan experiencias similares: “Comparto esto para ser una voz por los que temen a no ser comprendidos, por los que sufrimos en silencio. Y para que tú que estás luchando, sepas que no estás solo. Existe la ayuda, no es fácil, pero recuerda que eres más fuerte que esas voces en tu cabeza”, cerró el influencer.