Querida actriz chilena reaparece y causa furor en redes sociales por su apariencia: «se ve igual…»

A dos décadas del estreno de Papi Ricky, el esperado regreso de la historia ya comienza a generar expectación. El tráiler oficial de la película fue liberado durante los últimos días y ya está dando que hablar.

La cinta llegará a los cines el próximo 27 de agosto y reunirá a varios de los rostros que marcaron la serie original, entre ellos Belén Soto, Jorge Zabaleta y Mane Swett.

Sin embargo, quien acaparó la atención fue Silvia Santelices, que reapareció en pantalla a sus 86 años interpretando nuevamente a Matilde Ormazábal.

Su presencia en el adelanto sorprendió a los usuarios, quienes destacaron el aspecto de la actriz y no demoraron en llenarla de elogios a través de redes sociales.

«Estupenda, se ve igual», «pensé que Silvia Santelices era Meryl Streep», «en 20 años yo fui la única que envejeció», «Qué alegría ver a Silvia Santelices tan bien. Tremenda actriz, los años no pasan por ella» y «estupenda, se ve igual», fueron parte de las reacciones que se multiplicaron tras el lanzamiento del tráiler.

Un complejo accidente antes de volver a la pantalla

La reaparición de Silvia Santelices también recordó el delicado episodio que enfrentó en octubre de 2025, cuando sufrió un grave accidente mientras participaba en una función de la obra Pérgola de las flores en Curicó.

En esa oportunidad se informó que recibió un fuerte golpe que la dejó inconsciente durante, al menos, una hora.

Ahora, su regreso en Papi Ricky, la película no solo emocionó a quienes siguieron la teleserie hace 20 años, sino que también generó alivio entre sus admiradores, quienes celebraron verla nuevamente en pantalla y en buen estado.

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