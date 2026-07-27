Impacto por denuncia de ex figura de popular programa chileno: acusan intento de femicidio y revelan su estado de salud

La cantante Leslie Pérez, conocida por su paso por The Voice Chile, Mi Nombre Es y por ganar Chile, País de Talentos, atraviesa un complejo momento personal.Durante las últimas horas, el equipo de relaciones públicas de Leslie Pérez denunció públicamente que su ex pareja habría intentado cometer un femicidio en su contra

La información se dio a conocer mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde detallaron que el hecho habría ocurrido el sábado 25 de julio en el Centro de Eventos La Cabaña.

«Lamentamos informar que la artista fue víctima de un intento de femicidio frustrado por parte de su ex pareja, César Cárdenas Silva», señala el documento.

En el mismo texto, el equipo afirmó que, tras el ataque, el presunto agresor habría sustraído las pertenencias personales de la cantante.

«Tras el ataque, el agresor procedió a hurtar todos sus documentos personales y su teléfono celular, por lo cual hacemos un llamado urgente a la precaución: cualquier interacción en redes sociales proveniente de las cuentas personales de la artista o cualquier uso de su identidad debe considerarse como una posible suplantación», advirtieron.

Entregaron una actualización sobre Leslie Pérez

El comunicado también informó cómo evoluciona la cantante tras el grave episodio. Según indicaron, actualmente permanece acompañada por su familia y personas cercanas mientras continúa con su recuperación.

«Queremos informar que, gracias a Dios, Leslie Pérez se encuentra fuera de riesgo vital. Actualmente en proceso de recuperación, rodeada de su círculo cercano», expresaron.

Además, aprovecharon la publicación para agradecer el respaldo que han recibido durante las últimas horas.

«Agradecemos profundamente las muestras de cariño y apoyo recibidas en este difícil momento», señalaron.

Para cerrar el comunicado, reiteraron un mensaje contra la violencia hacia las mujeres.

«La violencia de género es un hecho gravísimo que no tiene cabida en nuestra sociedad y nos invita, hoy más que nunca, a no guardar silencio», concluyeron.

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