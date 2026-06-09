«No era muy simpática conmigo tampoco en el canal»: Danilo 21 aclara polémica con Diana Bolocco que estalló en redes sociales

El influencer de farándula rompió el silencio y habló sobre su relación con Diana Bolocco. El pasado lunes en la noche, el influencer Danilo 21 hizo un live en sus redes sociales.

El creador de contenido comenzó a responder preguntas sobre su paso por Chilevisión, en eso señala que «La Diana, según yo, está en su mejor momento. La verdad, yo nunca he tenido muy buena relación con la Diana. No era muy simpática conmigo tampoco en el canal«.

Asimismo, ante el peso de sus palabras quiso aclarar su relación con la animadora, comentando que no tenían relación y que dentro del programa no se cruzaban.

Por otro lado, explicó que Diana Bolocco, dentro del programa tenía más afinidad con otros rostros: «Creo que hablaba más con la maestra Edymar. Hablaba más con Vasco, con él tenía un poco más de contacto. Y con Juan Pablo por El VAR«, expresó.

Sin embargo, añadió que no tenía contacto con ella, ni con los Power Peralta. Además, enfatizó que nunca existió un conflicto entre ambos.»No es que nos lleváramos mal. Lo que pasa es que no teníamos contacto, porque nunca hablamos«.

Luego, agregó «Yo creo que ella ni supo que yo estaba, ni se enteró de que yo estaba en Fiebre de Baile, porque nunca nos topamos. Yo siempre estaba tras cámara». Consignó Página 7.

Finalmente, cerró comentando que «Gente, si me funan, ustedes me defienden. ¡¿Para qué me hacen preguntas?!«, expresó Danilo 21.

La polémica entre Danilo 21 y Diana Bolocco

Pero esto no quedó ahí, ya que los usuarios de redes sociales comenzaron a señalar sobre el conflicto entre el creador de contenido y Diana Bolocco. Ante esto, el influencer subió un video aclarando lo sucedido.

En el registro, señaló que lo que había dicho se habría sacado de contexto. «Se inventaron un cahuín. Qué terrible tener que venir a aclarar esto porque está súper sacado de contexto y ahora va a parecer que yo me estoy colgando«.

Asimismo, precisó que «Me da mucha vergüenza, pero no quiero que esto se haga más grande«. Enfatizando que la relación con Diana Bolocco no era mala sino que y que en realidad no había contacto con la animadora.

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