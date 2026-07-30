Dejó Mega, cerró un importante capítulo y ahora confirmó su nuevo «supuesto» romance con romántica imagen: detalle no pasó desapercibido

Álvaro Ballero volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez, el exchico reality publicó una romántica fotografía que dejó en evidencia que estaría viviendo un nuevo capítulo en el amor.

La publicación llamó la atención porque llega poco tiempo después de su paso por el programa de Mega «¿Volverías con tu ex? 2». En el espacio televisivo, intentó retomar su relación con su exesposa, Ludmila Ksenofontova, aunque finalmente no lograron reconciliarse.

Ahora, todo indica que Ballero ya dejó esa historia atrás.

En la imagen compartida en su cuenta aparece abrazando a una mujer al interior de un ascensor. Aunque evitó entregar mayores detalles, acompañó la fotografía con una breve pero llamativa frase: «28/07/26», una fecha que muchos interpretaron como un momento especial para la pareja.

No es la primera señal que entrega sobre este nuevo romance. Hace algunos días respondió a una seguidora que lo molestó con su expareja y dejó entrever que ya había encontrado nuevamente el amor.

«Primera vez que una mujer me ha hecho no pensar en ella, es que esto es de otra galaxia», escribió.

Eso sí, aclaró que, por ahora, no tiene pensado revelar quién es la mujer que aparece junto a él. «Por respeto a ella, es conocida como yo. Pero me tiene en el paroxismo», comentó.

Revelan quién sería la mujer que conquistó a Álvaro Ballero

La publicación rápidamente generó especulaciones y no pasó inadvertida en redes sociales. Fue así como el portal Infama aseguró haber identificado a la mujer que acompaña al exintegrante de «Protagonistas de la fama».

«Álvaro Ballero vuelve a apostar por el amor junto a la veterinaria Valentina Schnitzer», señalaron desde el sitio de espectáculos.

Según esa información, Valentina Schnitzer tiene 35 años, es médico veterinaria, modelo y exreina de belleza. Además, participó en Miss Universo Chile y también fue panelista en programas de TVN.

La revelación desató una ola de comentarios entre los usuarios. Varios incluso compararon físicamente a la supuesta nueva pareja de Ballero con su exesposa.

«Ay nooo, ella es dms para él»; «Ella no es víctima, es voluntaria»; «Se parece a la Ludmila físicamente»; «No sabe estar solo» y «Se parece un montón a Ludmila», fueron parte de las reacciones que aparecieron en la publicación.

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