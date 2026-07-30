¡Tras presumir su nuevo romance con una foto! Álvaro Ballero recibe inesperado balde de agua fría en TV: «Está de patio»

Luego de su salida de Volverías con tu ex? 2, el nombre de Álvaro Ballero volvió a instalarse en la farándula. Esta vez no fue por su paso por el programa, sino por una serie de publicaciones en redes sociales que despertaron rumores sobre un posible nuevo romance.

El ex ganador de Protagonistas de la Fama compartió en Instagram una fotografía junto a una mujer, donde ambos aparecen abrazados dentro de un ascensor. La imagen llegó pocas semanas después de su mediático quiebre con Ludmila Ksenofontova y rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A eso se sumaron varias historias con mensajes cargados de romanticismo. «44 años, qué viejo no? Pero tú me haces sentir de 24» y «Csm, no puedo más de amor. Aunque me digan loco, intenso, lo que sea, no puedo más contigo aquí», escribió Ballero, alimentando las especulaciones.

Aunque nunca reveló la identidad de la destinataria, distintos espacios de espectáculos apuntaron a que se trataría de Valentina Schnitze, médico veterinaria de 35 años que ha participado en algunos programas de TVN.

La mujer aclaró los rumores

Pese a las especulaciones, la propia Valentina Schnitze descartó que exista una relación sentimental con Ballero.

La información fue revelada en el programa Plan Perfecto, donde Eduardo de la Iglesia explicó la versión que ella entregó al espacio de Chilevisión.

«Oficialmente han salido dos veces. No están pololeando», afirmó el comunicador.

Más adelante, el conductor agregó que «es un tema bien sensible para la familia. Me dijeron que han salido dos veces, no es más que eso».

Las declaraciones generaron diversas reacciones en el panel. Antonella Ríos aprovechó el momento para bromear con la situación y comentó: «Parece que él nomás está pololeando, un pololeo unilateral».

En redes sociales no tardaron en referirse a la situación, donde los cibernautas no lo perdonaron: «Está de patio» le comentaron

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