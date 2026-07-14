Gobierno anuncia suspensión de clases por sistema frontal: Revisa acá días y regiones afectadas por la medida

El Gobierno confirmó la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en cinco regiones del país, como una medida preventiva frente al sistema frontal que se espera durante los próximos días.

El anuncio lo realizó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, durante un punto de prensa, donde detalló que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Educación en coordinación con las autoridades regionales.

«El ministerio de Educación ha definido para el día viernes 17 de julio la suspensión de clases para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Región Metropolitana», señaló la autoridad.

Asimismo, explicó cómo se implementa esta medida en cada zona del país. «Esa es una medida que, en cada una de las regiones, la toma el secretario regional ministerial de Educación en coordinación con el subsecretario de Educación y la ministra de Educación», agregó.

Sistema frontal obliga a tomar medidas preventivas

Pavez indicó que la suspensión busca resguardar a la comunidad educativa ante las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

«Agradecer la coordinación que ha hecho Senapred con todos los servicios que han estado monitoreando este sistema frontal, donde se ha reforzado el monitoreo con empresas sanitarias, eléctricas y también de infraestructura», afirmó.

La autoridad también advirtió que la medida podría extenderse a otras zonas del país si las condiciones climáticas así lo requieren.

«Se va a ir monitoreando conforme avance el sistema frontal», aseguró.

En paralelo, informó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alerta amarilla para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, debido al aumento de las precipitaciones y a la duración del evento, que se extendería entre el jueves y el domingo.

La suspensión de clases afecta a los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las cinco regiones mencionadas. En el caso de las instituciones de educación superior, cada plantel deberá informar oportunamente las medidas que adoptará a través de sus canales oficiales.