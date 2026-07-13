Conmoción en el cine: murió el actor detrás de uno de los personajes más queridos de Hollywood

El cine mundial está de luto. El actor neozelandés Sam Neill murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia, según confirmó su familia mediante un comunicado.

De acuerdo con el mensaje, el intérprete falleció acompañado por sus seres queridos. Además, precisaron que su muerte fue «repentina e inesperada», pese a que el cáncer a la sangre que dio a conocer en 2023 se encontraba controlado gracias al tratamiento que recibía. También aprovecharon de agradecer el trabajo del equipo médico del Hospital Privado St. Vincent de Sídney.

Conmoción en el cine: Muere Sam Neill a los 78 años

Neill dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento tras más de cinco décadas de carrera. Alcanzó fama mundial por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), uno de los personajes más emblemáticos de la exitosa franquicia.

Sin embargo, su trayectoria fue mucho más amplia. Formó parte del elenco de películas como La caza del Octubre Rojo, El piano, Dead Calm, En la boca del miedo y también brilló en la serie Peaky Blinders, donde encarnó al inspector Chester Campbell, uno de los villanos más recordados de la producción.

Tras conocerse la noticia. las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de despedida de colegas, seguidores y figuras del espectáculo. Entre ellos estuvo el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien aseguró que Neill «se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos» y destacó la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad.

La filmografía de Sam Neill también incluye títulos como Possession (1981), considerada una obra de culto del terror psicológico; Dead Calm (1989); La caza del Octubre Rojo (1990); El piano (1993), ganadora de la Palma de Oro y tres premios Oscar; y En la boca del miedo (1994), consolidando un legado que trascendió con creces su recordado paso por Jurassic Park.

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