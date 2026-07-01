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Luto en la música: muere el histórico vocalista de una de las agrupaciones más icónicas de los años 70

El cantante falleció tras enfrentar una enfermedad "breve pero agresiva". Su muerte fue confirmada por la banda y por su esposa.

01 Jul, 2026. 10:45 hrs
Muere Victor Willis
Getty Images

Victor Willis, el histórico vocalista de Village People y una de las figuras más emblemáticas de la era disco, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la agrupación y también por su esposa, Karen Huff-Willis.

De acuerdo con el comunicado, el artista falleció el lunes 30 de junio de 2026 luego de enfrentar una enfermedad «breve pero agresiva». Además, su familia solicitó respeto y privacidad mientras atraviesa este difícil momento.

Murió Victor Willis, histórica voz de Village People, a los 74 años

Willis fue la voz principal de Village People durante los años de mayor éxito del grupo. La banda se convirtió en un fenómeno internacional a fines de la década de 1970 gracias a su propuesta inspirada en personajes icónicos y a una serie de canciones que marcaron la historia de la música disco.

Entre los mayores éxitos del conjunto destacan Y.M.C.A., Go West e In The Navy. En estas canciones, Willis no solo interpretó la voz principal, sino que también participó como coautor. Durante sus presentaciones era habitual verlo caracterizado como policía o como oficial naval, dos de las figuras más reconocibles del grupo.

El período de mayor popularidad de Village People se extendió entre 1977 y 1979. En ese tiempo, Y.M.C.A. se transformó en un himno que trascendió generaciones y que hasta hoy sigue sonando en fiestas, celebraciones y eventos deportivos alrededor del mundo.

A comienzos de los años 80, Victor Willis dejó la agrupación. Más adelante protagonizó una extensa batalla judicial para recuperar los derechos de varias de las canciones que ayudó a escribir. Tras años de litigios, consiguió recuperar parte de esos derechos.

En 2017 volvió a reunirse con Village People y retomó las presentaciones en vivo. En los últimos años, además, Y.M.C.A. volvió a ganar notoriedad por su uso en multitudinarios eventos y actos políticos realizados en Estados Unidos.

Muere Victor Willis
Créditos: Getty Images

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