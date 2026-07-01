Luto en la música: muere el histórico vocalista de una de las agrupaciones más icónicas de los años 70

Victor Willis, el histórico vocalista de Village People y una de las figuras más emblemáticas de la era disco, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la agrupación y también por su esposa, Karen Huff-Willis.

De acuerdo con el comunicado, el artista falleció el lunes 30 de junio de 2026 luego de enfrentar una enfermedad «breve pero agresiva». Además, su familia solicitó respeto y privacidad mientras atraviesa este difícil momento.

Murió Victor Willis, histórica voz de Village People, a los 74 años

Willis fue la voz principal de Village People durante los años de mayor éxito del grupo. La banda se convirtió en un fenómeno internacional a fines de la década de 1970 gracias a su propuesta inspirada en personajes icónicos y a una serie de canciones que marcaron la historia de la música disco.

Entre los mayores éxitos del conjunto destacan Y.M.C.A., Go West e In The Navy. En estas canciones, Willis no solo interpretó la voz principal, sino que también participó como coautor. Durante sus presentaciones era habitual verlo caracterizado como policía o como oficial naval, dos de las figuras más reconocibles del grupo.

El período de mayor popularidad de Village People se extendió entre 1977 y 1979. En ese tiempo, Y.M.C.A. se transformó en un himno que trascendió generaciones y que hasta hoy sigue sonando en fiestas, celebraciones y eventos deportivos alrededor del mundo.

A comienzos de los años 80, Victor Willis dejó la agrupación. Más adelante protagonizó una extensa batalla judicial para recuperar los derechos de varias de las canciones que ayudó a escribir. Tras años de litigios, consiguió recuperar parte de esos derechos.

En 2017 volvió a reunirse con Village People y retomó las presentaciones en vivo. En los últimos años, además, Y.M.C.A. volvió a ganar notoriedad por su uso en multitudinarios eventos y actos políticos realizados en Estados Unidos.

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