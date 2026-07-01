FHUNA: Gustavo Becerra regresa al teatro con un espectáculo de humor y música en vivo

Después de más de una década desde el estreno de MONEY, Gustavo Becerra, Mario de la Maza y Fernanda Villavicencio vuelven a encontrarse sobre el escenario para dar vida a FHUNA. Un espectáculo que mezcla teatro, música en vivo y humor crítico en una propuesta que busca retratar, desde la comedia, las contradicciones de la sociedad chilena.

La obra llegará a Espacio Diana con una puesta en escena que se aleja de los formatos tradicionales. No es una obra de teatro convencional ni tampoco un show de stand up. En cambio, apuesta por una sucesión de sketches independientes que abordan temas cotidianos como el amor, el consumo, las apariencias, las obsesiones, los vicios y las relaciones de poder.

Entradas y dónde ver FHUNA

El espectáculo se presentará en Espacio Diana y las entradas ya se encuentran disponibles a través de LaComedia.cl.

Uno de los sellos distintivos de FHUNA será la participación de El Swing del Mono, agrupación encargada de la música en vivo que acompañará cada una de las escenas, reforzando el carácter dinámico y multidisciplinario de la propuesta.

Según sus creadores, el montaje utiliza la risa como una herramienta para observar la realidad desde otra perspectiva. La actriz Scarlett Otárola destaca que la obra invita a reflexionar sobre las fragilidades y contradicciones de la vida cotidiana. Mientras que la comediante Monse Jerez asegura que la propuesta pone el foco en temas que atraviesan a la sociedad actual, mezclando distintas disciplinas artísticas para construir una mirada crítica y ácida sobre el entorno.

FHUNA también marca el regreso de Gustavo Becerra a un formato que permite mostrar una faceta menos conocida de su carrera, ligada a la creación escénica, la actuación y la música. El resultado es una propuesta que actualiza una investigación artística iniciada hace más de una década y la conecta con las inquietudes del Chile contemporáneo.

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