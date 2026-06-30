Popular cantante chileno sorprende a todos al anunciar que se casará: «Dijo que sí…»

En las últimas horas, un reconocido artista nacional sorprendió a sus seguidores al anunciar que está comprometido. El cantante utilizó sus redes para revelar que le pidió matrimonio a su pareja en una romántica ceremonia al aire libre.

El artista publicó una fotografía del especial momento, captada frente a una cascada, y acompañó la imagen con un breve pero significativo mensaje: «Dijo que sí».

La publicación de Julianno Sosa que emocionó a todos sus seguidores

Se trata de Julianno Sosa, reconocido artista del genero urbano nacional. La noticia no tardó en generar reacciones y, entre los primeros mensajes, destacó el de su ahora prometida, Kenia Benítez.

La joven expresó su felicidad con una emotiva dedicatoria dirigida al cantante. «Gracias, mi amor, por hacerme tan feliz. Gracias por regalarme uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Sin duda, volvería a decirte que sí una y mil veces. Te amo con todo mi corazón», escribió.

La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones tanto de seguidores como de figuras del género urbano. Entre quienes celebraron el compromiso estuvieron Jairo Vera, Polimá WestCoast, Gino Mella y King Savagge.

«Felicidades, mi hermano»; «Felicidades, papá»; «Qué bellos»; «Los amo, mi familia que Dios me dio»; y «Amamos todo lo que han construido y logrado juntos», fueron algunos de los mensajes que dejaron amigos y fanáticos para la pareja en esta nueva etapa de su relación.

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